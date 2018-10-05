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Beyoğlu’nda kaza yapan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

İHA | 05.10.2018 - 06:38..
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Piyalepaşa Bulvarı üzerinde, 06 AYP 60 plakalı otomobil, Piyalepaşa Bulvarı üzerinden Dolapdere istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Beyoğlu’nda kaza yapan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

BARİYERLER SÖKÜLDÜ, ŞOFÖR KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle bariyerler sökülürken, kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beyoğlu’nda kaza yapan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

Beyoğlu’nda kaza yapan sürücü, aracını bırakıp kaçtı

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