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Beyoğlu'nda kömürlükte el bombası bulundu

Piyalepaşa Mahallesi Mektep Sokak'taki binada, soba yakmak için evin kömürlüğüne odun almaya inen kadın, el bombası buldu.

DHA | 22.02.2018 - 14:15..
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Durumun polise haber verilmesi üzerine olay yerine bomba uzmanı ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi. Polis tarafından incelenen el bombası delil torbasına koyularak emniyete götürüldü.

Beyoğlu'nda kömürlükte el bombası bulundu

"HİÇ TANIMADIĞIM BİR CİSİM GÖRDÜM"

Bombayı bulan kadın "Hiç tanımadığım bir cisim gördüm. Ben televizyonda gördüğüm bir şey gördüm. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben el bombasını hayatımda yeni gördüm eğer el bombasıysa. Soba yakacaktım odun almaya indim." diye konuştu.

Kadın ifadesi için polis merkezine götürülürken soruşturma sürüyor.

Beyoğlu'nda kömürlükte el bombası bulundu

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