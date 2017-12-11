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Beyoğlu'nda metruk binada çökme: 1 ölü

Beyoğlu'nda çatısı çöken metruk binada kalan kişi hayatını kaybetti.

AA | 11.12.2017 - 23:00..
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Emekyemez Mahallesi Yolcuzade Mektebi Sokak'taki 3 katlı metruk binanın çatı kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların içeride evsiz bir kişinin kaldığını belirtmesinin ardından, enkazda arama çalışması başlattı.

Beyoğlu'nda metruk binada çökme: 1 ölü

1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, Natık Kerim (50) adlı kişinin cesedine ulaşıldı.

Kerim'in cesedi, ambulansa konularak morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda metruk binada çökme: 1 ölü

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