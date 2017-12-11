Beyoğlu'nda metruk binada çökme: 1 ölü

Emekyemez Mahallesi Yolcuzade Mektebi Sokak'taki 3 katlı metruk binanın çatı kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların içeride evsiz bir kişinin kaldığını belirtmesinin ardından, enkazda arama çalışması başlattı.
1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından, Natık Kerim (50) adlı kişinin cesedine ulaşıldı.
Kerim'in cesedi, ambulansa konularak morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.