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Beyoğlu'nda okulun penceresinden atlayan öğrenci öldü

Beyoğlu'nda 9. sınıf lise öğrencisi genç kız, pencereden atlayarak intihar etti.

13.11.2017 - 16:50
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Olay, Fındıklı'da bulunan bir meslek lisesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Adı bilinmeyen 9.sınıf öğrencisi bir genç kız, okulun penceresinden atladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İntiharın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi.

Beyoğlu'nda okulun penceresinden atlayan öğrenci öldü

ÖĞRENCİLER OKUL DIŞINA ALINDI

Polis inceleme başlatırken öğrenciler okul dışına çıkarıldı. İçeriden çıkan öğrencilerin olayın şokuyla gözyaşı döktükleri görüldü. Cep telefonuna sarılan öğrencilerin, olayı yakınlarına bildirdikleri anlar kameralara yansıdı. Olay yeri inceleme ekiplerinin okul ve çevresindeki işlemleri sürüyor.

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