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Beyoğlu'nda park halindeki minibüs kundaklandı

Beyoğlu park halindeki bir minibüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı.

DHA | 02.08.2018 - 09:23..
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Hasköy Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda park halinde bulunan minibüs, iddiaya göre iki kişi tarafından kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken dolmuş kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda park halindeki minibüs kundaklandı

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen minibüsün sahibi yanan aracını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Polislerden bilgi alan dolmuş sahibi yangının söndürülmesini izledi.

Beyoğlu'nda park halindeki minibüs kundaklandı VİDEO

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