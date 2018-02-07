Beyoğlu'nda yangın: 6 kişi yaralandı

Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle 7 katlı otelin 4. katında çıkan yangında, 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yangında alevler arasında kalan bir kişi de son anda kurtarıldı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Beyoğlu,Fatih, Şişli, Beşiktaş itfaiye ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otele köpükle müdahele etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan yaralıları merdivenli araçla kurtardı. Yangından 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ALEVLERİN ARASINA GİRİP KURTARDI

Yangını görüp alevlerin arasına girerek bir kişiyi kurtardığını söyleyen Ümit Sönmez, “Yangın çıktı 4. katta. Ben hemen içeriye daldım, birini kurtardım. Yabancıydı galiba. Elimden geleni yaptım, durumu çok kötüydü, ağırdı" dedi. İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme polislerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.