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Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı kamerada

İstanbul Beyoğlu'nda bir börekçide kahvaltı yapan kişilerin üzerine açılan ateş sonucu 3 kişinin yaralandığı olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA | 17.01.2018 - 11:55..
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İstanbul Beyoğlu'da bir börekçide kahvaltı yapan 1'i kadın 3 kişiye yaya olarak gelen kişi yada kişiler ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, sokağa  giriş çıkışı da kapattı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı kamerada VİDEO


Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı kamerada

Beyoğlu'ndaki silahlı saldırı kamerada

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