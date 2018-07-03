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Beyonce sahnede mahsur kaldı

Ünlü şarkıcı Beyonce ve eşi Jay Z, “On The Run Tour II” dünya turu kapsamında verdiği Polonya konserinde bir talihsizlik ile karşılaştı. Ünlü şarkıcının hareketli sahnesi, havadayken bozuldu.

Haber Merkezi | 03.07.2018 - 09:09..
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Beyonce ve eşi Jay Z hayranları ile "On The Run Tour II" konserleriyle buluşuyor. Dünya turnesine çıkan ünlü şarkıcı programın 11'inci ayağı olan  Polonya'da büyük bir problem ile karşılaştı.

Beyonce sahnede mahsur kaldı

Beyonce sahnede mahsur kaldı ViDEO

HAREKETLİ SAHNE HAVADA ASILI KALDI

Çift, 30 Haziran’da Polonya, Narodowy Stadyum’unda sahneye çıktı. Hareket eden sahnede şarkı söyleyen Beyonce, sahnenin bozulması ile sahnenin bir kısmında mahsur kaldı.

Sahnenin ana sahneden yukarıda asılı kalması ile aşağı inemeyen ünlü şarkıcının yardımına koruması ve sahne çalışanları yetişti.

MERDİVEN İLE İNDİRİLDİ

En iyi iniş şeklinin merdiven ile olacağına karar verildi ve iki sahne arasına merdiven getirildi.

Beyonce, seyircilerin alkışları ile beraber yardım alarak merdivenden indi. Yardım almasının sebebi olarak sahne giysileri gösterildi.

Beyonce, siyah bir elbise ile uzun, dar, topuklu, siyah çizmeler giymişti. Ayakkabılarından dolayı merdivenden kayma korkusu yaşadığı tahmin edilen Beyonce, yardım ile indi. Şovuna kaldığı yerden devam etti.

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