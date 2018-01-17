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Beyşehir'de günbatımının nefes kesen görüntüsü

Beyşehir Gölü'nde akşam güneşinin batışı ile oluşan eşsiz manzara izleyenleri büyüledi.

İHA | 17.01.2018 - 15:15..
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bulunan göl, fotoğraf ve doğa tutkunları tarafından yoğun ilgi görüyor.

SANAL ORTAMDA İZLEME ŞANSI

Beyşehir İlçe Belediyesinin de canlı yayın kameraları ile ilçe dışında yaşayanlara sanal ortamda izlettirmeye başlattığı Beyşehir’in dünyaca ünlü günbatımı kış mevsiminde de kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Beyşehir'de günbatımının nefes kesen görüntüsü

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Fotoğraf tutkunları ve doğaseverler Beyşehir ilçe merkezinde günbatımını daha yakından izlemek için her gün akşam saatlerinde sahil kesimine geliyor. Eşrefoğlu Köprüsü ve Sevgi Adası’nda güneşin battığı anlarda yerini alan fotoğraf tutkunları en iyi kareyi çekebilmek için mesai yapıyor.

Beyşehir'de günbatımının nefes kesen görüntüsü VİDEO

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