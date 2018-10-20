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Beytüşşebap kaymakamından örnek davranış

Şırnak’ın Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, ilçeye ataması yapılan ve kalacak yer bulamadığı için geri gitmek isteyen doktora evini tahsis ederek geri dönmesini engelledi.

İHA | 20.10.2018 - 10:28..
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yıllardır en büyük sıkıntı haline gelen doktor sorununa çözüm getirmek için çaba sarf eden İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Pendik, ilçenin en büyük sıkıntısı olan uzman doktor sorununu çözmek için kendi güvenliği için tahsis edilen daireyi, ilçeye atanan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı doktora tahsis etti.

KİM GELDİYSE GİTTİ

Yıllardır hastahane olmasına rağmen uzman doktor sıkıntısı yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için örnek davranış sergileyen kaymakam Pendik halkın takdirini topladı. Ali Akkoş adındaki vatandaş yıllardır ilçelerinde doktor sorunu olduğunu, bu yüzden sürekli hastalarını 120 kilometre uzaklıkta bulunan Şırnak il merkezine götürmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Akkoş, "Kaymakamımızdan Allah razı olsun, çok sevindik buraya kim geldiyse kalmadı hemen gitti. Bu yeni atanan doktorun kalması için çaba sarf eden değerli mülki amirimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Eskiden 120 kilometre yol gidiyorduk inşallah bu saatten sonra gitmeyiz’’ dedi.

GÖREVE BAŞLADI

Kaymakam Pendik ise Beytüşşebap ilçesinin tüm sorunlarını çözmek için göreve geldiklerini söyledi.

Pendik, "Şirin ilçemize atamamız çıktığı gün bir hafta geçmeden görev yerimize geldik. Buradaki sorunları ele aldık en büyük sorunlardan biri doktor sorunuydu. Doktorun ataması çıktı ve görevine başladı. Doktorumuızun yer sıkıntısı olduğu için kendi evimizi tahsis ettik. Çünkü gerçekten bir sıkıntı vardı" diye konuştu.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR MESAJLARI

Kaymakamın doktora evini tahsis ettiğini duyan ilçe sakinleri sosyal medya hesaplarından bu jeste karşılık teşekkür mesajları yağdırdı.

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