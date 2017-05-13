Bilal Erdoğan 2. Etnospor Kültür Festivali'nde

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu 2. Etnospor Kültür Festivali'nin ikinci günü de renkli görüntülere sahne oldu.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Ok Yaydan Çıkıyor" sloganıyla düzenlenen festivalde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, atlı sporları izledi. Erdoğan, atlı okçuluk gösterilerini ve atlı cirit müsabakasını ailesiyle seyrettikten sonra atların yanına gitti.

BASIN MENSUPLARINA POZ VERDİ

Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Hakan Kazancı'yla birlikte ata bindi. Erdoğan ve Kazancı, ellerine aldıkları ok ve yayla at üstünde basın mensuplarına poz verdi.

MÜSABAKALAR VE GÖSTERİLER DÜZENLENDİ

Ailesiyle Han Çadırı'nda zaman geçiren Erdoğan, bir süre sonra etkinlik alanından ayrıldı.

Festivalin ikinci gününde aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğu branşlarında müsabakalar ve gösteriler düzenlendi.

14 MAYIS'TA SONA ERECEK

Halk oyunları ekipleri de gün boyu festival alanında gösteriler yaptı. Çocuklar için kurulan alanda da çeşitli geleneksel oyunlar gerçekleştirildi. Festival, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.