Bilecik'te 13 milyon konutun imar sorunu çözülüyor

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, "İmar Barışı" ile 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözülmeye başladığını ifade etti.

İDARİ PARA CEZALARI İPTAL EDİLECEK

Yaptığı açıklamada, ruhsatsız veya ruhsata aykırı imarsız yapılar artık kayıt altına alınacağını belirten Budak, "Mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2018 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak.31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış yapıları kapsamaktadır. İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. İmar barışı kapsamında, iskansız yapılar kayıt altına alınarak iskan verilecek. Su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek. Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili alınmış yıkım kararıyla tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilecektir.” ifadelerine yer verdi.

FORMUN EKSİKSİZ DOLDURULMASI GEREKİYOR

Budak, açıklamasının devamında, kayıt belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulması gerektiğini belirterek, “Yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi, bakanlık tarafından yetkilendirilecek kurum ve kuruluşlara başvurmak suretiyle de müracaatta bulunulabilecek. E-Devlet şifresi ile sisteme girilerek Yapı kayıt sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formu eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Ardından Yapı Kayıt Belgesi bedeli yatırılarak, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınır. Başvurular 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılabilecek. Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda yüzde 3’ü, ticarette yüzde 5’i olacak şekilde belirlenecektir. Yapının yaklaşık maliyet bedeli hesaplanırken, tarımsal amaçlı basit binalar için 200 TL /metrekare, 1-2 katlı binalar ve basit sanayi yapıları için 600 TL/metrekare, 3-7 katlı binalar ve entegre sanayi yapıları için bin TL/metrekare, 8 ve daha yüksek katlı binalar için bin 600 TL/metrekare, lüks binalar, villa, alışveriş kompleksi, hastane, otel, ve benzeri yapılar 2 bin TL/metrekare alınacaktır.” dedi.