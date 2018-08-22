Bilecik'te araç bariyerlere çarptı

Bilecik’te panelvan aracın bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

BARİYERLERE SÜRTÜNEREK DURDU

Abdülaziz Ç. idaresindeki panelvan araç, Eskişehir istikametinden Sakarya istikametine giderken Osmaneli medetli köy kavşağına geldiği sırada bariyerlere çarptı.

AİLEDEN 5 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle bir süre bariyerlerin üzerinde sürüklendikten sonra durabilen aracın içinde yolcu olarak bulunan aynı aileden Abdülhamit, Veysel, Enes, Hale ve Emine Ç. yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili araştırma başlattı.