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Bilecik'te mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü

İznik Sakarya karayolu Pekmezci rampasında direksiyon hakimiyetini kaybeden mısır yüklü tır yoldan çıkarak devrildi.

İHA | 19.10.2018 - 05:39..
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53 yaşındaki Hasan Baltacı, Balıkesir Mudanya’dan yüklediği mısırı Sakarya iline götürmek için yola çıktı. Yönetimindeki mısır tanesi yüklü TIR Osmaneli erecek köyü pekmezci rampalarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Bilecik'te mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü

Mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü VİDEO

MÜDAHALELERE RAÜĞMEN KURTARILAMADI

Kazada TIR sürücüsü Baltacı ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralı TIR sürücüsü Baltacı’yı yaptıkları tüm sağlık müdahalelerine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelen Bilecik Osmaneli Savcısının incelemeleri sonrası talihsiz TIR sürücüsü Baltacı’nın cenazesi Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken İznik Sakarya kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Bilecik'te mısır yüklü tır devrildi: 1 ölü


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