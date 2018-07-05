Bilecik'te patlamamış el bombası bulundu

İstanbul'da yaşayan ve bir çocukları bulunan E.S. ile R.S'nin 3 yıllık evlilikleri, köpek ve papağan yüzünden yıkıldı.

Karaman'da yapımı devam eden süs havuzunda boğulma tehlikesi yaşayan ve Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan tarafından kurtarılan 15 yaşındaki Davut Şimşek 47 gün sonra hayatını kaybetti.

Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde flamingolar ile telli turnalar güzel görüntüler oluşmasına neden oluyor.

İstanbul'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti. Bazı vatandaşlar Sarayburnu'nda yüzerek serinlemeye çalıştı.

Hindistanlı Gupta ve Agarwal aileleri, düğünlerini Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıyor.

1 Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi İdamın tecavüzcülere karşı en caydırıcı ceza olacağını yazan Murat Boz, Twitter'da tepkilerin hedefi oldu.

2 Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın AK Parti milletvekili olarak kayıtlara geçmek istemeyen Destici'nin "BBP Genel Başkanı olduğumu da yazın" isteği YSK tarafından reddedildi.

3 Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'a: Seni ararım İnce, "Kurultay yok" diyen Bülent Tezcan'a, "Basın önünde konuşmam, seni ararım" diye karşılık verdi.

4 OHAL kalkıyor Binali Yıldırım: Yeni kabine pazartesi günü açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak.

5 Norveç PKK'lı teröristi Türkiye'ye iade etti 27 yıl boyunca Türk askerine karşı hain planlar yapan terörist, tedavi için gittiği Norveç'ten Türkiye'ye gönderildi.

6 Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51 Derdinin Türkiye olduğunu ifade eden İnce, "Helalinden yüzde 31'imiz var, bu 31'i 51 yapabiliriz" diye konuştu.