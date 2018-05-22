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Bilecik'te restorasyon çalışmaları sürüyor

Bilecik'te bulunan 50 tarihi konak, yeniden yapılandırılarak turizme kazandırılacak.

İHA | 22.05.2018 - 09:04..
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Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik'te restorasyon çalışmaları sürüyor

"2018 SONUNDA 50 KONAK RESTORASYONU TAMAMLANACAK"

Yetkililerden bilgi aldıktan sonra incelemeleri sonrası açıklama yapan Şahin, “50 adet Osmaneli Konağı’nın resterasyonuna devam ediyoruz. Osmaneli Belediyesi büyük önem verdiği Turizm ile öne çıkma, hedefine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleri ve belediyemizin olanakları ile 50 tarihi konak yok olmaktan kurtarılıp, turizmin önemli bir değeri olarak gün yüzüne çıkarılıyor. Hızla devam eden restorasyonlarla 2018 sonunda 50 konak restorasyonu tamamlanmış olacak. Sokak sağlıklaştırma projesi olarak sürdürülen restorasyon çalışmaları özellikle üniversitelerimizin büyük ilgisini çekiyor. Ayda bir çok üniversiteden değerli hocalarımız ve öğrencilerimiz bu çalışmaları yerinde izliyorlar. Belediyemizin kendisine ait 27 konakta yaptığı çalışmalarda ise konaklarımızın 3 adeti müze,2 adeti otel olarak hizmete giriyor. Bir konağımız Osmanlı Mutfağı olarak hizmete girecek. Osmaneli de bir tarihi ayağa kaldırıyoruz. Osmaneli'nin var olan tarihi ve kültürel değerlerini ortaya çıkarıp,restorasyonu yapıyoruz. İlçemiz hiç bir yerde olmayacak kadar Allah vergisi olanaklara sahip. Bu değerleri kullanmaya başladık. Çok kısa sürede Osmaneli ilimizin, bölgemizin Türkiye'nin ve sonrası Dünyanın tanıdığı önemli bir tarih, kültür ve turizm değeri olacak.” dedi.

Bilecik'te restorasyon çalışmaları sürüyor

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