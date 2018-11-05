taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4255
Euro
6.18965
Altın
1233.04
Borsa
94123.02
Gram Altın
215.308

Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

AA | 05.11.2018 - 00:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana gelen olay boş bir arazide B.D. ve bir arkadaşı ile başka bir grup arasında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı


JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. ve arkadaşı otomobildeki silahlarını alarak karşı taraftaki gruba silahla ateş açtı. Olayda A.H., T.K., F.G. ile T.E. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis, jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

Yalova'da balkondan kaçmak isteye kadın 4. kattan düştü

22
İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

İsrailli kadın Hollanda'daki İsrail protestosunu bastı

9
Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü

Bağdat'ta DEAŞ saldırısı: 8 ölü

9
Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı

Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı

0
Tekirdağ'da 378 sürücüye ceza

Tekirdağ'da 378 sürücüye ceza

0
Esad Rus Lavrentiev ile görüştü

Esad Rus Lavrentiev ile görüştü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM