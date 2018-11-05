Bilecik'te silahlı kavga: 4 yaralı

Akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana gelen olay boş bir arazide B.D. ve bir arkadaşı ile başka bir grup arasında gerçekleşti. Henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.





JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. ve arkadaşı otomobildeki silahlarını alarak karşı taraftaki gruba silahla ateş açtı. Olayda A.H., T.K., F.G. ile T.E. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis, jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Osmaneli Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.