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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Bilecik-Osmaneli karayolu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

AA | 16.01.2018 - 06:46..
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Bilecik'te trafik kazası: 3 yaralı

Onur Yıldırım yönetimindeki 11 DA 465 plakalı otomobil ile Gülay Sandal'ın kullandığı 64 KA 225 plakalı otomobil, Bilecik-Osmaneli karayolu Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücü Yıldırım ile aynı otomobilde bulunan Fatma Kılıç ve Adem Usta araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecik-Osmaneli karayolu, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

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