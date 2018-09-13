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Bilecik'te yabancı uyrukluların kavgası: 3 yaralı

Yabancı uyruklu iki grup arasında yaşanan kavgada 2'si ağır 3 kişi bıçakla yaralandı.

İHA | 13.09.2018 - 07:02..
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Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Leylak Sokak üzerinde daha önceden aralarında husumet olan yabancı uyruklu mülteci grup karşı karşıya geldi. Kavga bıçaklı saldırıya dönünce Abdullah Ahmet Saim, Noor Ahmad ve Omıd Rahımı yaralandı.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansları ile yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, polis kavgaya karışan diğer kişileri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Öte yandan bıçaklı kavganın yaşandığı sokakta Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı araştırma yaparken, mahalle sakinleri olayları korku dolu gözlerle izledi.

Bilecik'te yabancı uyrukluların kavgası: 3 yaralı

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