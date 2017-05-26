taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.399
USD
3,5682
EURO
3,9939
ALTIN
145,21
PETR
51,0500

Bilfen Liseleri MIT ve Harvard laboratuvarlarında

Bilfen Liseleri Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard laboratuvarlarını ziyaret etti.

26.05.2017 - 14:37
  1. Haberler
  2. Eğitim

Bilfen Liseleri Biyoloji Bölümü güncel çevre sorunlarına dikkat çekmek, gelecek nesillere daha yaşanılabilir, temiz bir dünya bırakmak için mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasının önemine değinmek üzere öğrencileriyle beraber bir süredir çeşitli projeler üretmektedir.

Eğitimde sınır tanımayan Bilfen Liseleri bu senede bilimsel içerikli yeni projelerini sunmak için bilimsel otoriteler tarafından kabul görmüş dünyanın en önemli bilim projelerinin anavatanı olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard laboratuvarlarının yolunu tuttu.

Bilfen Liseleri MIT ve Harvard laboratuvarlarında

Bilfen Liselerinin Ankara Çayyolu, Bahçeşehir, Çamlıca, İskenderun ve Kayseri kampüslerinden seçilen 22 kişilik bir öğrenci grubu, ana temaları “Sürdürülebilir Gelişim ” olan çalışmalarını, yaptıkları işlerle dünyada kabul görmüş bilim insanlarına sunmak, onların vereceği fikirler doğrultusunda ilerlemek üzere dünyanın en iyi üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard’a gitti.

BOSTON'A GEÇTİLER

Öncelikle New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezini ziyaret eden öğrenciler burada Prof. Dr. Donald Lee’den projelerine ilişkin aldıkları brifing sonrası Boston’a geçtiler.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) düzenlenen Bilim ve Fen Şenliğine “İlk Türk Gözlemci Okul” olarak katılan gençler, yaşıtları tarafından 400’e yakın projenin sunulduğu fuarda ki tüm bilimsel poster çalışmalarını yakından incelediler. Bu sene için gözlemci okul sıfatı ile fuara katılan öğrenciler bilim kurulunun da dikkatini çekmeyi başardılar ve önümüzdeki dönem için stant sözü aldılar.

Bilfen Liseleri MIT ve Harvard laboratuvarlarında

LİSELİ GENÇLER PROF. DR. DAĞDEVİREN İLE BULUŞTU

Projelerinin en önemli adımlarından biri olan; “Sürdürülebilir Gelişim” temaları kapsamında hazırladıkları projeleri sunmak, merak ettikleri sorulara yanıt aramak, bilimin kalbi olan MIT Media Laboratuvarlarında incelemeler yapmak üzere Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile bir araya gelen öğrenciler, birçok dünya liderinin ziyaret ettiği geleceğin teknolojilerinin üretildiği MIT Media Laboratuvarlarında yapılan araştırmaları bizzat Canan Dağdeviren’den öğrenme fırsatı bularak kariyer planlamaları adına çok büyük bir deneyim yaşadılar.

Şu an MIT’de dünyanın en pahalı laboratuvarlarından birinin kuruluşunu gerçekleştirmekte olan, dünyanın en genç bilim insanlarından biri olarak gösterilen Türk Fizik Mühendisi Canan Dağdeviren medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirmiş ve kişiye özel tıbbi tedavi yöntemleri geliştirmenin üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Bilfen Liseleri MIT ve Harvard laboratuvarlarında

CANAN DAGDEVİREN'DEN NASİHATLAR

MIT Media Laboratuvarlarında Canan Dağdeviren’den yapılan tüm çalışmalar ile ilgili bilgiler alan öğrenciler hazırladıkları projeleri de detaylı olarak paylaşma şansı yakaladılar. Öğrencilerin üzerinde çalıştığı “Biomarker İçeren Işık Sensörüyle Sudaki İndikatörlerin Tespit Edilmesi” ve “Tekstil Sanayisinde Kullanılan Boyaların Arıtılması” projelerini öğrencilerden dinleyen Dağdeviren, projelerin hayata geçmesi ve daha da geliştirilmesi için tam destek olacağının da müjdesini verdi.

Dağdeviren öğrencilere; “Etrafınızdaki insanlarla tartışmak yerine ortak nokta bulmaya çalışın. Sizden farklı düşünen insanlarla birlikte olursanız kendinizi daha çok geliştirir, göremediğiniz noktaları daha iyi görürsünüz. Sevdiği işi yapan insanın başarısız olmak gibi bir lüksü yoktur ve soru sormaktan korkmayın.” diyerek nasihatlerda bulundu.

Bilfen Liseleri MIT ve Harvard laboratuvarlarında

BİLİMLE ĞLENCE İÇ İÇE

Ziyaretlerinin son gününde dünyanın en köklü ve saygın bilim akademilerinden biri olan Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi (Harvard School of Public Health) ile yapılan işbirliği sonucunda kapılarını açan Sabri Ülker Halk Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret eden öğrenciler burada yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldılar. Başkanlığını dünyaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yürüttüğü merkez, özellikle kronik hastalıkların oluşmasını önlemek adına hem Türkiye’den hem dünyadan bilim adamlarının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.

İlginizi Çekebilir
ÖSYM KPSS adaylarını uyardı
ÖSYM, 2017-KPSS alan sınavlarının başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işleminin tamamlanacağını duyurdu.
W-X-Q harfleri müfredata girdi
MEB yeni uygulamasıyla okullarda ilk kez Türkçe dersi kapsamında alfabede olmayan w-x ve q harfleri müfredata girdi.
Paramedik adayları "Ambulans Rallisi"nde yarıştı
Sağlık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 4 etaptan oluşan parkurda hastalara en hızlı müdahaleyi yapabilmek için yarıştı.
Türkiye 2019'da tam gün eğitime geçiyor
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2019'da ikili eğitime son verileceğini ve tam gün eğitime geçileceğini belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

Mustafa Ceceli ve Sinem Ceceli boşandı

280
First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

First Lady'lerin aile fotoğrafındaki tek erkek

283
Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

Trump'ın Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve May'e bakışı

176
CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

CHP Meclis'in çalışmasını engelleyecek

181
Kanada Başbakanı yine çoraplarıyla gündemde

Kanada Başbakanı yine çoraplarıyla gündemde

58
5 günlük haritalı hava raporu

5 günlük haritalı hava raporu

25
PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

PKK sempatizanları ABD Kongresi'nde

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM