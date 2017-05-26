Bilfen Liseleri MIT ve Harvard laboratuvarlarında

Bilfen Liseleri Biyoloji Bölümü güncel çevre sorunlarına dikkat çekmek, gelecek nesillere daha yaşanılabilir, temiz bir dünya bırakmak için mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasının önemine değinmek üzere öğrencileriyle beraber bir süredir çeşitli projeler üretmektedir.

Eğitimde sınır tanımayan Bilfen Liseleri bu senede bilimsel içerikli yeni projelerini sunmak için bilimsel otoriteler tarafından kabul görmüş dünyanın en önemli bilim projelerinin anavatanı olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard laboratuvarlarının yolunu tuttu.

Bilfen Liselerinin Ankara Çayyolu, Bahçeşehir, Çamlıca, İskenderun ve Kayseri kampüslerinden seçilen 22 kişilik bir öğrenci grubu, ana temaları “Sürdürülebilir Gelişim ” olan çalışmalarını, yaptıkları işlerle dünyada kabul görmüş bilim insanlarına sunmak, onların vereceği fikirler doğrultusunda ilerlemek üzere dünyanın en iyi üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Harvard’a gitti.

BOSTON'A GEÇTİLER

Öncelikle New York’ta bulunan Birleşmiş Milletler Genel Merkezini ziyaret eden öğrenciler burada Prof. Dr. Donald Lee’den projelerine ilişkin aldıkları brifing sonrası Boston’a geçtiler.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) düzenlenen Bilim ve Fen Şenliğine “İlk Türk Gözlemci Okul” olarak katılan gençler, yaşıtları tarafından 400’e yakın projenin sunulduğu fuarda ki tüm bilimsel poster çalışmalarını yakından incelediler. Bu sene için gözlemci okul sıfatı ile fuara katılan öğrenciler bilim kurulunun da dikkatini çekmeyi başardılar ve önümüzdeki dönem için stant sözü aldılar.

LİSELİ GENÇLER PROF. DR. DAĞDEVİREN İLE BULUŞTU

Projelerinin en önemli adımlarından biri olan; “Sürdürülebilir Gelişim” temaları kapsamında hazırladıkları projeleri sunmak, merak ettikleri sorulara yanıt aramak, bilimin kalbi olan MIT Media Laboratuvarlarında incelemeler yapmak üzere Prof. Dr. Canan Dağdeviren ile bir araya gelen öğrenciler, birçok dünya liderinin ziyaret ettiği geleceğin teknolojilerinin üretildiği MIT Media Laboratuvarlarında yapılan araştırmaları bizzat Canan Dağdeviren’den öğrenme fırsatı bularak kariyer planlamaları adına çok büyük bir deneyim yaşadılar.

Şu an MIT’de dünyanın en pahalı laboratuvarlarından birinin kuruluşunu gerçekleştirmekte olan, dünyanın en genç bilim insanlarından biri olarak gösterilen Türk Fizik Mühendisi Canan Dağdeviren medikal teknoloji alanında çalışarak pilsiz çalışan giyilebilir bir kalp çipi (PZT MEH) ve cilt kanserini teşhis eden bir cihaz geliştirmiş ve kişiye özel tıbbi tedavi yöntemleri geliştirmenin üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

CANAN DAGDEVİREN'DEN NASİHATLAR

MIT Media Laboratuvarlarında Canan Dağdeviren’den yapılan tüm çalışmalar ile ilgili bilgiler alan öğrenciler hazırladıkları projeleri de detaylı olarak paylaşma şansı yakaladılar. Öğrencilerin üzerinde çalıştığı “Biomarker İçeren Işık Sensörüyle Sudaki İndikatörlerin Tespit Edilmesi” ve “Tekstil Sanayisinde Kullanılan Boyaların Arıtılması” projelerini öğrencilerden dinleyen Dağdeviren, projelerin hayata geçmesi ve daha da geliştirilmesi için tam destek olacağının da müjdesini verdi.

Dağdeviren öğrencilere; “Etrafınızdaki insanlarla tartışmak yerine ortak nokta bulmaya çalışın. Sizden farklı düşünen insanlarla birlikte olursanız kendinizi daha çok geliştirir, göremediğiniz noktaları daha iyi görürsünüz. Sevdiği işi yapan insanın başarısız olmak gibi bir lüksü yoktur ve soru sormaktan korkmayın.” diyerek nasihatlerda bulundu.

BİLİMLE ĞLENCE İÇ İÇE

Ziyaretlerinin son gününde dünyanın en köklü ve saygın bilim akademilerinden biri olan Harvard Kamu Sağlığı Fakültesi (Harvard School of Public Health) ile yapılan işbirliği sonucunda kapılarını açan Sabri Ülker Halk Sağlığı Merkezi’ni de ziyaret eden öğrenciler burada yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aldılar. Başkanlığını dünyaca ünlü bilim adamı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yürüttüğü merkez, özellikle kronik hastalıkların oluşmasını önlemek adına hem Türkiye’den hem dünyadan bilim adamlarının çalışmalarına ev sahipliği yapıyor.