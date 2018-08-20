Bilgi güvenliği yüksek lisans programı

İş analitiği, finans ve bilgi güvenliği alanında yeni yüksek lisans programı açılıyor. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde açılan programa öğrenciler yeni akademik yılda kabul edilecek.

KÜRESEL İŞ DÜNYASINDA BAŞARILI OLMAK

Master of Business Administration (MBA) programı kapsamında verilecek eğitimlerle, küresel iş dünyasında başarılı olmak için gereken liderlik becerilerinin yanı sıra idari ve yönetimsel yeteneklerin de geliştirilmesi amaçlanıyor.

MBA programına yerleşen öğrenciler aynı zamanda yurtiçi veya yurtdışı çeşitli araştırma burslarından, proje desteklerinden ve kurum işbirliklerinden faydalanabiliyor.