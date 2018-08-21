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Bilgi ve Eğitim Merkezi’ne rekor başvuru

Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, öğrencilerin birinci tercihi oldu. Açıldığı günden bu yana hem gençlerin hem de ailelerin elinden tutan merkeze yeni dönem için 400 üniversite adayı başvurdu.

İHA | 21.08.2018 - 12:09..
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Eğitime yatırım, geleceğe yatırımdır ilkesiyle çalışmalarına yön vererek ailelerin eğitim giderlerine destek amacıyla Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi’ni hayata geçiren Buca Belediyesi, binlerce öğrencinin umudu oldu.

Üniversite adaylarına sağladığı ders desteği ile yüzde 92’lik başarı oranını yakalayan Merkezin 2018-2019 dönemi üniversite hazırlık ders desteği programına 400 öğrenci başvurdu.

Bilgi ve Eğitim Merkezi’ne rekor başvuru

DÖNEM HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Öğrencilerin rekor başvurusuyla onurlanan merkez, lisans ve ön lisans programlarına hazırlanan gençlerin ders desteği ihtiyaçlarına tüm yönleriyle cevap verecek teknik donanım ve eğitim kadrosuyla yeni dönem hazırlıklarını tamamladı.

Bilgi ve Eğitim Merkezi’ne rekor başvuru


15 HAZİRAN 2019'DA DERSLER BİTECEK

Öğrencilerin elinden tutarak üniversite hayallerini gerçekleştiren Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi, yeni dönem için ön kayıt yaptıran adaylara 27-28 ve 29 Ağustos tarihlerinde seviye tespit sınavının ardından 17 Eylül’den itibaren eğitim dönemine başlayacak.

Yeni eğitim döneminde 240 üniversite adayına eğitim vermeyi planlayan merkezde dersler 15 Haziran 2019’a kadar sürecek.

Bilgi ve Eğitim Merkezi’ne rekor başvuru


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