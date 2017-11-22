Bilgi Yayınevi’nden modern klasikler

Türkiye'nin öncde gelen yayınevlerinden olan Bilgi Yayınevi, üç yeni modern klasiği yeni kapakları ve tasarımlarıyla okuyucularının beğenisine sundu. Dünya edebiyatının önde gelen iki dev yazarın kitaplarından oluşan üç kitap da çok okunan eserlerin başında geliyor.

STEFAN ZWEİG - BİLİNMEYEN BİR KADININ MEKTUBU

Kırk birinci yaş gününde yazar R., yaşamının merkezinde yer aldığını öğrendiği bir kadının hayatına dair tutku dolu itiraflar içeren bir aşk mektubu alır.

Ancak bu kadın yaşadığı süre boyunca, diğer birçok kadın gibi, yazarın hayatına bir iz bırakmayı başaramamıştır; sonuç olarak varlığını bir yabancı olarak sürdürmeye devam etmiştir. “Seni suçlamıyorum sevgilim, hayır, seni suçlamıyorum” demesine rağmen, kadının kor gibi yakan sözleri “kolay olanı, oyun gibi, ağırlıktan yoksun olanı seven; çünkü bir kadere ortak olmaktan korkan” bu adamın hayatını ve düşüncelerini yine de altüst edecektir.

STEFAN ZWEİG - KORKU

rene Wagner kocasını aldatıyor; fakat kocasına yakalanma korkusu, aldatma tutkusu kadar büyük. Evinden dışarı çıktığı anda bu korkunun baskı ve işkencesini üzerinde hissediyor. Günlük yaşamında karşılaştığı imaların yalnızca birer rastlantıdan mı yoksa sırrının başkaları tarafınca ortaya çıkarılmasından mı kaynaklandığını bir türlü çözemiyor. Algıları korku ve vicdan azabı ile örtülü. Sonunda bir kadın tarafından tehdit edilinceyse hayatı büyük bir karmaşaya dönüşüyor.

ALDATAN BİR KADININ DUYGULARI

Korku, Stefan Zweig’ın aldatan bir kadının duygularını incelikli olarak ele aldığı, olağanın dışında bir psikolojik kısa anlatıdır. Zweig, tarzıyla öyküye hız katarak, günümüzde “şüpheli beklenti” olarak adlandırdığımız imalarda bulunuyor. Anlatının beklenmeyen sonuysa okuyucuyu şaşırtıyor.

FRANZ KAFKA - AMERİKA

Kafka’nın Amerika’yla ilgili romanı hakkında Kurt Tucholsky hayranlıkla, “Birinin hayatı anlamaması ve haklı olması şeklindeki çok ender görülen durum var burada” diye yazdı.

KAFKA'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYIMLANDI

Başkarakter, ailesi tarafından evden uzaklaştırılmış olup, özlemini çektiği özgürlüğü aramak için Yeni Dünya’ya giden genç Karl Rossmann’dır. Bu baskı romanın Kafka’nın dostu ve mirasının idarecisi Max Brodtarafından Kafka’nın ölümünden sonra 1927’de yayımlanan ilk şeklini sunuyor.

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