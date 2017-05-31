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Bilgisayar korsanları casus yazılımları satacak

WannaCry saldırısının arkasında olduğu düşünülen grup, NSA'dan çalındığı iddia edilen casus yazılımları satışa çıkaracağını ilan etti.

31.05.2017 - 12:20
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Bilgisayar korsanları casus yazılımları satacak

22 BİN DOLAR İSTİYORLAR

"Shadow Brokers" adlı korsanlar grubu, internetten yayımladığı şifreli mesajda, elektronik takip araçlarından oluşan bir casus yazılım paketini yaklaşık 22 bin dolar ödeyecek kişi ve kurumlara satacağını bildirdi.

Bilerek bozuk bir İngilizce ile yazıldığı izlenimi veren mesajda, satışın para transferlerinin takibini önlemek için "Zcash" adlı sanal para birimi aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

"FAYDALI PAKET"

Paketin içinde ne tür araçlar olacağını açıklamayan grup, yazılımların "mutlaka birilerine faydalı olacağını" ifade etti.

Grup, mesajda "Ben sana bende ne olduğunu göstereyim, sen bana sende ne olduğunu göster devri bitti. Şimdi herkesin kendine sorması gereken soru şu: Benim kurumum Shadow Brokers'ın açığa çıkardığı yazılımlara zamanında erişememek lüksüne sahip mi?" ifadelerini kullandı.

Siber güvenlik uzmanları Shadow Brokers'ın, ay başında WannaCry adlı virüsle yapılan ve dünya genelinde 300 bin bilgisayarı etkileyen fidye yazılımı saldırısının arkasında olduğunu düşünüyor.

Bilgisayar korsanlarının, sızdıkları bilgisayarı içindeki dosyalarla kitleyip bilgisayarın yeniden açılması için fidye talep ettikleri saldırının, NSA'dan çalınan bilgisayar programlarıyla üretildiği tahmin ediliyor.

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