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Bilim adamları 'elektronik deri' üretti

Bilim insanları, kendi kendini onarabilen ve geri dönüştürülebilen "elektronik deri" üretimi için bir adım attı.

AA | 12.02.2018 - 12:39..
  1. Haberler
  2. Sağlık

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ABD'deki Colorado Üniversitesi araştırmacıları, insan derisinin işlevini ve mekanik özelliklerini taklit edebilen, kendi kendini onarabilme ve geri dönüşüm özelliklerine sahip bir malzeme geliştirdi.

ELEKTRONİK SENSÖRLER YERLEŞTİRİLİYOR

"E-deri" (elektronik deri) adı verilen ince ve yarı saydam malzemeye ısıyı, nemi, hava basıncını ve akışını ölçebilen elektronik sensörler yerleştirilebiliyor. Araştırmacılar yeni malzemeyi, "polimin" adlı ortak moleküler bağlı ağ polimerleriyle üretti.

KENDİ KENDİNİ ONARIYOR

Materyalin moleküler bağ yapısının, e-deri'ye kendi kendini onarabilme ve geri dönüşüm özelliklerini kazandırdığı belirtildi. Çizilme veya parçalanma olması halinde moleküler bağlar, saydam yüzeyi yeniden yapılandırabiliyor.

AKILLI PROTEZ VE BİYOMEDİKAL ARAÇLAR ÜRETİMDE FAYDALI OLACAK

Buluşun akıllı protez ve biyomedikal araçların üretiminde faydalı olacağına dikkat çekildi. Dünyanın farklı yerlerindeki laboratuvarlarda, tıp, bilim ve mühendislikle ilgili alanlarda kullanılmak üzere çok sayıda farklı türde yapay deri geliştiriliyor. Araştırmanın sonuçları, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

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