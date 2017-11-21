Bilim insanları: 2018'de şiddetli depremler olabilir

ABD'de bulunan Colorado Üniversitesi profesörü Roger Bilham ve Montana Üniversitesi profesörü Rebecca Bendick, 2017 yılının başlarında yayınladıkları araştırma sonuçlarını Ekim'de düzenlenen Amerika Jeoloji Derneği'nde sunarak, dünyayı etkileyebilecek deprem tehlikesinin önemini vurguladılar.

DEPREMLERE YOL AÇACAK

Araştırma sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, dünya rotasyonunda yaşanacak olan bir mili saniyelik yavaşlamanın, gezegen yüzeyinin altında büyük değişimlere sebep olabileceğine dikkat çektiler. Buna göre, rotasyondaki yavaşlamanın demir ve nikelden oluşan dünyanın iç çekirdeğini etkileyeceği ve bu nedenle dış çekirdekte yer alan sıvı katmanın yeryüzünün altında bulunan tektonik levhaları hareketlendirerek, dünya genelinde çeşitli depremlere yol açacak.

"GELECEK SENE ŞİDDETLİ DEPREMLER OLABİLİR"

Yaşanacak deprem tehlikesinin milyarlarca insanın yaşadığı Ekvator bölgelerinde daha yüksek olduğunu söyleyen Roger Bilham The Guardian'a yaptığı açıklamasında, "Dünyanın rotasyonu ile geçen yılda gerçekleşen depremler arasında güçlü bir bağlantı var. Bu sene gerçekleşen depremler bize araştırmamız için iyi bir kaynak oldu. Gelecek sene şiddetli depremler gerçekleşebilir." diye uyardı.

Araştırmalarında 20. yüzyılın başlarından itibaren gerçekleşen ve şiddeti 7.0'nin üzerinde olan depremleri baz alan bilim insanları bu zaman kapsamında, her 32 yılda bir şiddetli sismik aktiviteler gözlemlediklerini ve sonuncusunun dört yıl önce gerçekleştiğini söyledi.

"DÜNYA UYARIYOR"

Bilham, konuyla ilgili olarak, "Bu zaman aralıklarında yılda yaklaşık 25-30 deprem olurken, yavaşlama periyodunda ise 15 deprem gerçekleşti. Bu durum oldukça açık: Dünya bizi olası depremler için beş yıl önceden uyarıyor." dedi.

Araştırmaya örnek olarak bilim insanları, 2010 yılında Haiti'de 7.0 büyüklüğünde gerçekleşen ve 100 bin kişinin ölümüne sebep olan ve 2011 yılında Japonya'da 9.0 büyüklüğünde gerçekleşen ve şiddetli bir tsunamiye neden olup 18 bin kişiyi öldüren depremleri gösterdi. Bilham, bu verileri baz alarak, depremlerde belirli bir artış olduğunu söyledi ve dünyayı gelecek yıl 20 adet şiddetli deprem olabileceği konusunda uyardı.