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Bilim insanları yeni bir gök cismi keşfetti

Güneş Sistemi dışında güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer bir gök cismi keşfedildi.

AA | 05.08.2018 - 21:51..
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Keşif, Arizona Üniversitesinden Melodie Kao liderliğindeki bilim adamları tarafından, Ulusal Bilim Vakfı Karl G. Jansky Radyo Astronomi Gözlemevi vasıtasıyla yapıldı.

"JÜPİTER'DEN 200 KAT DAHA GÜÇLÜ"

Gök bilimciler, SIMP J01365663+0933473 olarak adlandırılan gök cisminin, Jüpiter'inkinden 200 kat daha güçlü manyetik alana ve gezegen kütlesine sahip olduğunu açıkladı.

"Serseri" olarak nitelendirilen gök cisminin, uzayda bir yıldızdan bağımsız dolaştığı belirtildi. Kao, keşfedilen gök cismine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Kahverengi cüce (sönmüş yıldız) ile gezegen arasındaki sınırda bulunan bu gök cismi, hem yıldız hem de gezegenlerde manyetik süreçleri anlamamıza yardım etme potansiyeline sahip." ifadesini kullandı.

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