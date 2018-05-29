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Bilim otobüsüyle köy köy geziyor

Bayburt'ta öğretmen Emre Özel, tamir ettirdiği hurda otobüsle köy çocuklarını bilimle tanıştırıyor.

DHA | 29.05.2018 - 14:46..
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Bayburt’un Demirözü ilçesi Beşpınar köyündeki Şehit Gürcan Yavuz İmam Hatip Ortaokulu öğretmeni Emre Özel, otobüsü astronomiden, fiziğe, matematikten, coğrafyaya kadar deney setleri ile donatarak Gezici Bilim Merkezi’ne dönüştürdü.

Emre Özel, otobüsle Anadolu köylerini geziyor, öğrencilere deneyler yaptırarak bilime ilgilerini çekmeye çalışıyor.

ÇOCUKLARI BİLİMLE TANIŞTIRIYOR

Öğretmen Emre Özel, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait hurda otobüsü alarak tamir ettirdi. İçerisini deney setleri ile donatan Özel, görev yaptığı köy okulundan başlayarak çocukları bilim otobüsüyle buluşturuyor, deneyler yaptırıyor, çocukların bilim ve teknoloji ile tanışmaları sağlıyor.

Bilim otobüsüyle köy köy geziyor

PROJE DESTEK GÖRÜYOR

Bir şoför eşliğinde Bayburt’un köy okullarını dolaşan Emre Özel'in çalışmasına uzay çadırının dahi yer aldığı otobüse öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Çocuklar, uzay terazisine çıkarak Satürndeki ağırlıklarını ölçebildiği Gezici Bilim Merkezi’nde uzay terazinin içine girerek yıldızlara dokunuyor, meteoroloji istasyonunda hava tahmini yapabiliyor. Projeye, ilçe ve il milli eğitim müdürleri ile kaymakam ve vali de destek veriyor.

Bilim otobüsüyle köy köy geziyor

AMAÇ ÇOCUKLAR FAYDALANSIN

Ülkede yüzde 10’un yaşadığı kırsal kesimdeki nüfusun bilim ve teknolojiden mahrum kaldığını belirten Emre Özel, Anadolu çocuklarının bu olanaklardan yararlanması için proje geliştirdiğini söyledi.

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