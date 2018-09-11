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Bilimi yaşayarak öğreniyorlar

Türkiye'nin 15 ilinden özel yetenekli 30 öğrencinin katıldığı TÜBİTAK projesi "Zirvede Bilim" kapsamında, öğrenciler bilimi yaşayarak öğreniyor.

AA | 11.09.2018 - 15:12..
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TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları destekleme programı kapsamındaki "Zirvede Bilim: Özel Yetenekli Öğrencilerle Erciyes Dağı Bilim Okulu" projesiyle özel yetenekli öğrencilerin doğal ortamlarda bilgi düzeylerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kayseri Çetin Şen Bilim ve Sanat Merkezi yürütücülüğünde, farklı branşlarda akademisyenlerin de destek verdiği proje, Sultan Sazlığı, Develi ilçesi, Erciyes Dağı, Kayseri Bilim Merkezi ve Kayseri Kültür Turu gezileriyle, öğrencilere, okul dışında öğrenme ortamlarını tanımaları amaçlı bilim, kültür, spor ve sanat içerikli etkinlikler sunuyor.

Bilimi yaşayarak öğreniyorlar

"EĞİTİM VERMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Proje yürütücüsü Eray Demirçelik, "16'sı kız 14'ü erkek 30 öğrenci, doğal ortamlarda bilimi yaşayarak ve keşfederek öğrenmeye çalışıyor. Akademisyen ve Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinin de yer aldığı 30 kişi ile buraya gelen öğrencilere eğitim vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Bilimi yaşayarak öğreniyorlar

REHBER EŞLİĞİNDE UYGULAMALI DERSLER

Eray Demirçelik, "Gevher Nesibe Hatun Müzesi, Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi gibi tarihi öneme sahip yerleri gezdik. Öğrenciler, buraları yaşayarak ve içeride rehberlerinin eşliğinde uygulamalı olarak derslerini aldı. Sultan Sazlığı'nda kuş gözlemleri üzerine orada bulunduk. Yine Sultan Sazlığı'nda su analizleri yaptık. Su döngüsünün nasıl gerçekleştiğine baktılar. Kayseri Bilim Merkezi'nde ise birçok analiz yaparak bilimsel objeleri uygulayarak test ettiler. Özel yetenekli öğrencilerin gelecekte önemli yerlere gelmesi öngörülüyor." dedi.

Bilimi yaşayarak öğreniyorlar


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