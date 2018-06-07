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Bilimsel araştırmalarda çalışacak öğrencilere burs imkanı

Üniversitelerde bilimsel araştırma projelerinde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecek.

AA | 07.06.2018 - 14:30..
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle üniversitelerde yürütülen araştırma projelerinde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine maddi destek sağlanacak.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yükseköğretim Kurumları BAP Hakında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yükseköğretim Kurulunca, BAP Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle üniversitelerde bilimsel araştırma projelerinde görevlendirilecek yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilebilecek.

Burs miktarının üst sınırı, 5102 sayılı Kanun'a göre tezli yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının yüzde 50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenecek.

Bilimsel araştırmalarda çalışacak öğrencilere burs imkanı

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