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Bill Gates: Devlet benden daha çok vergi almalı

ABD Başkanı Trump'ın 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi yasasını eleştiren Microsoft'un kurucusu, hükümetin kendisi gibi şirket sahiplerinden daha çok vergi alması gerektiğibi söyledi.

Detay Haber | 20.02.2018 - 02:46..
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CNN'e konuşan Microsoft'un kurucusu, teknoloji devi Bill Gates, bunun, orta sınıf ailerle çalışan kesimlerin değil, en zenginlerin yararına, ilerici değil gerici bir vergi yasası olduğunu söyledi.

"HÜKÜMET, BİZİM GİBİLERDEN DAHA ÇOK VERGİ ALMALI"

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'dan sonra dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ve 92 milyar dolarlık bir servete hükmeden Gates, ''Herkesten daha fazla vergi ödedim, 10 milyar dolardan fazla vergi ödedim, ama hükümet benim pozisyonumdaki kişilerden çok daha fazla, önemli ölçüde daha fazla vergi ödemesini talep etmeli'' dedi.

Bill Gates: Devlet benden daha çok vergi almalı

"ABD'DE EŞİTSİZLİK UÇURUMU BÜYÜYOR"

İnsanların sosyal güvenlik ağının güçlenmesini ve en yüksek vergiyi gelir diliminin en tepesindekilerin ödemesini isterken tam tersine, orta sınıf ve yoksulların alması gereken sosyal yardımların kesilmesiyle sistemin zenginlerin menfaatlerine göre şekillendiğini anlatan Gates, ABD'de eşitsizlik uçurumunun büyümesiyle ilgili soru üzerine ''Tüm gelişmiş demokrasiler bu konu üzerinde düşünmeli'' diyerek şöyle devam etti:

"BU BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

''Nüfusun 6'da 1'inin içinde yaşadığı koşullar bizim için çok hayal kırıcı olmalı ve hükümet de 'biz bu insanlar için niye daha iyi iş çıkaramıyoruz' diye düşünmeli.''

Kişisel servetinin 40 milyar dolarını hayır işleri için bağışlamış olan Gates'in eşiyle birlikte 2000'de kurduğu ABD'deki en büyük özel vakıf, sağlık hizmetlerinin düzeltilmesi, eğitim fırsatlarının artırılması ve yoksullukla mücadele için çalışıyor.

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