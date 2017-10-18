Bill Gates 24 yıldır ABD'nin zengini

Forbes dergisi Amerika Birleşik Devletleri’nin en zengin 400 ismini açıkladı. Toplam serveti geçen seneye göre 8 milyar Dolar artışla 90 milyar dolara yaklaşan Bill Gates son 24 yılın en zengin ABD'lisi oldu.

EN YAKIN RAKİBİ İLE 10 MİLYAR DOLAR FARK VAR

Gates’i, 81,5 milyar dolarlık toplam servetiyle Amazon.com’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos takip etti. Bezos’un serveti geçen yıla oranla 14,5 milyar Dolar arttı. Böylece Bill Gates en yakın rakibine 10 milyar Dolar'a yakın fark atmış oldu.

Listede 78 milyar Dolar’lık servetiyle 3’üncü sırada yer alan Amerikalı yatırımcı Warren Buffett’ı Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg takip etti.

ABD BAŞKANI TRUMP ERİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin en zengin kişileri listesinde, geçen seneye kıyasla 92 basamak gerileyerek 248’inci sıraya indi. Trump'ın bu gerilemesinin sebebi olarak ABD Başkanlığı ve uyguladığı politikalar olduğu belirtiliyor.

Forbes ayrıca bu yıl listede yer alan en zengin 400 Amerikalının toplam servetinin 2,7 trilyon Dolar olduğunu belirtti.