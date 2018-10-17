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Bin 200 öğrenci hayallerini resmetti

Siirt’te çocuklara resim çizmeyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Mehmetçik İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, öğreciler resim yaptı.

İHA | 17.10.2018 - 12:25..
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Çocuklara resim çizmeyi sevdirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya gelen bin 200 öğrenci, hayallerini resme döktü. Etkinliğe, veliler de katıldı.

ÖĞRENCİLER SOSYALLEŞİYOR

Velilerden Hilal Yılmaz Çelik, böyle etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini belirterek,"Çocuklarımızın daha sosyalleşmesini okula daha istekli gelmesi açısından bu tür etkinliklerin devam etmesini çok istiyoruz" dedi.

Bin 200 öğrenci hayallerini resmetti

Bin 200 öğrenci hayallerini resmetti ViDEO

1200 ÖĞRENCİ AYNI ANDA RESİM YAPTI

Öğrencilerin kendi aralarında kaynaşmasını ve dersleri sevdirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirten Okul Müdürü Mustafa Özkoyuncu, bu tür etkinliklerin çocuklarda zeka becerisini de artırdığını aktardı. Özkoyuncu, "Bu okulda sosyal etkinliklerin öğrenciler üzerindeki etkisinin çok faydalı olacağını düşündüğümüzden dolayı ilk etkinliğimiz bin 200 öğrencimizin aynı anda resim çalışmasını yapmasını kararlaştırdık. Ve bugün çok güzel bir etkinlik yapıyoruz. Hem öğrencilerimiz çok mutlu hem çok sevinçli buna benzer etkinliklerin de yapılacağından hiç şüphemiz olmasın" diye konuştu.

Bin 200 öğrenci hayallerini resmetti

Bin 200 öğrenci hayallerini resmetti

Bin 200 öğrenci hayallerini resmetti


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