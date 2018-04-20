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Bin 500 çocuklu konser verilecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla, bin 500 çocuktan oluşan koroyla konser verecek.

AA | 20.04.2018 - 14:54..
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Bin 500 çocuklu konser verilecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Spor Salonu'nda bu akşam düzenlenecek konserde Ankara'daki 24 okul ile Ağrı bilim ve sanat merkezinden gelen bin 500 çocuğun katıldığı büyük bir koroya eşlik edecek.

"BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Şef Cemi'i Can Deliorman, yaptığı açıklamada, CSO'nun 23 Nisan konserlerine düzenli ve büyük bir planlamayla hazırlandığını söyledi. Delirorman, "Bu sene bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bin 500 çocuğun bir araya gelmesi Türkiye'de bir ilk oldu. Çocuk şarkıları kendi özgün formlarında tekrar düzenlendi. Okullara ve çocuk korolarına yeni düzenlenen şarkılar dağıtıldı. Proje için CSO, şarkıların yer aldığı bir CD kaydı hazırladı. Bütün öğrencilere bu CD kaydını gönderdi" diye konuştu.

Bin 500 çocuklu konser verilecek

18 ESERDEN OLUŞAN KONSER

Konser hazırlığının 9 aylık bir çalışmanın ve emeğin ürünü olduğunu vurgulayan Deliorman, Ankara'dan 24 okul ve Ağrı Bilim ve Sanat Merkezinin etkinliğe katıldığını dile getirdi.

Okulların yanı sıra Çocuk Korosu ve Devlet Opera Balesinin Çocuk Balesi etkinliğe katılıyor. Çocuk şarkılarının yanında danslar, marşlar var. Laçin Akyol da bu konserin solist çocuk sanatçısı olarak yer alıyor, bilgilerini aktaran Deliorman, konserde 18 eserin sunulacağını belirtti.

Bin 500 çocuklu konser verilecek

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