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Bin 500 DEAŞ'lı Avrupa'ya döndü

AB verilerine göre, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan bin 500 kişi, Avrupa ülkelerine geri döndü.

18.10.2017 - 03:44
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Resmi temasları kapsamında Tunus'u ziyaret eden AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Tunus İçişleri, Savunma ve Adalet bakanlarıyla bir araya gelerek terörle mücadele konusunda güvenlik iş birliğinin güçlendirilmesi meselesini ele aldı.

Kerchove, görüşme sonrası başkent Tunus'taki AB binasında düzenlediği basın toplantısında, "AB verilerine göre, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan bin 500 kişi, Avrupa ülkelerine döndü." dedi.

"GEREKEN ÖNLEMLER ALINMALI"

"DEAŞ'a bağlı Avrupalı savaşçıların dönüşleri nedeniyle büyüyen sorunların üstesinden gelmek amacıyla Avrupa'nın sınırını koruması ve gereken önlemleri alması gerektiğini" vurgulayan Kerchove, AB ile Tunus arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu, aşırıcılık ve kaçakçılık gibi benzer sorunlar nedeniyle güçlü bir iş birliğinin gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

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