1500 yıllık Bizans kilisesi bulundu

Geçmişi 3 bin yıl öncesine kadar dayanan ve Trakya'nın en eski yerleşim bölgelerinden olan Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy köyündeki arkeolojik alanda, Trakya Üniversitesi (TÜ) Sanat Tarihi Bölümü ve Edirne Müzesi iş birliğinde kazı çalışmaları devam ediyor.

İLK KİLİSELERDEN

TÜ Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç başkanlığında yürütülen çalışmalarda, yapım tarihi 500'lü yıllara dayanan Trakya'nın ilk kiliselerinden birinin kalıntılarına rastlandı.

Yapılan kazı sonrası kilisenin temelleri ortaya çıkarılırken yapının taban taşlarının bozulmadan günümüze ulaştığı gözlendi.

"BÜYÜK ŞEHİR YERLEŞİMİ VAR"

Engin Beksaç, "Günümüzde Sinanköy olarak bilinen bu bölge, Trakya'nın en önemli arkeolojik alanlarından biri. Bu bölgede milattan önce 1000'li yıllardan başlayıp Orta Çağ dönemine kadar devam eden bir hayatın olduğunu biliyoruz. Yaptığımız çalışmalar bize bunu gösteriyor. Kale kent olma özelliği bulunuyor ve çok büyük bir şehir yerleşimi var." dedi.





KUTSAL MEZARLAR

Engin Beksaç, "Halk arasında kale olarak bilinse de burası bir şehir. Eski kayıtlarda adı Pravado ya da Prabadon diye geçiyor ve anlamı ise 'Tanrı'nın kuzusu.' Yaptığımız araştırmalar bize bölgede önemli Trak kutsal alanlarını gösterdi. Son yaptığımız kazılarda kayaya oyma küp şeklindeki mezarlar burada kutsal Trak mezarları olduğunu gösterdi." diye konuştu.







