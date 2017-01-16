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Bin 800 yıllık el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, ceylan derisi üzerine işlenmiş, İbranice el yazmalı bin 800 yıllık kitabı satmaya çalışırken yakalandı

16.01.2017 - 17:15
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, ceylan derisi üzerine işlenmiş, İbranice el yazmaları bulunan bin 800 yıllık kitabı satmaya çalışırken yakalandı. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda tarih eser kaçakçılığı çalışması gerçekleştirdi.

Bin 800 yıllık el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Ekipler, takibe aldıkları F.Y'yi Kargıpınarı Mahallesi'nde ceylan derisi üzerinde İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı. İncelemede el yazması kitabın bin 800 yıl önceki dönemlere ait olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu bildirildi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Bin 800 yıllık el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı

Bin 800 yıllık el yazmasını satmaya çalışırken yakalandı
- Mersin'de bir kişi, ceylan derisi üzerine işlenmiş, İbranice el yazmaları bulunan kitabı satmaya çalışırken gözaltına alındı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, ceylan derisi üzerine işlenmiş, İbranice el yazmaları bulunan bin 800 yıllık kitabı satmaya çalışırken yakalandı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda tarih eser kaçakçılığı çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, takibe aldıkları F.Y'yi Kargıpınarı Mahallesi'nde ceylan derisi üzerinde İbranice el yazması bulunan, 7 yapraklı kitabı satmaya çalışırken gözaltına aldı.

İncelemede el yazması kitabın bin 800 yıl önceki dönemlere ait olduğu ve piyasa değerinin 1 milyon lirayı bulduğu bildirildi.

Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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