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Binalara ve iş yerlerine otopark zorunluluğu getirildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, bina ve iş yerlerine otopark zorunluluğu getirdiklerini açıkladı.

11.11.2017 - 12:31
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir program öncesi medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Binalara ve iş yerlerine otopark zorunluluğu getirildi

"PLAN TADİLATIYLA UĞRAŞMAYACAKLAR"

Basın mensuplarının binalardaki otoprak sistemiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Özhaseki, "Haliyle mevcutlar eski haliyle devam ederken bir taraftan da onlara sağlanmış iyileştirmeye yönelik bir takım haklar var. Mesela iki komşu bina yan yana gelip bahçe mesafeleri içinde kalan yerlerde otopark yapabilecekler veya eski bir binayı yıkıp plan tadilatına ihtiyaç kalmaksızın elbette ki ruhsatları alacak, şartları yerine getirecekler. Ama bizim 'Plan tadilatı' dediğimiz ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi bu gitgeller arasında 1 seneye yakın süren bir plan tadilatıyla uğraşmayacaklar. Kendiliğinden binalarını otoparka çevirebilecekler. Bu otoparkları kapalı ya da açık şekilde 2 türlü de yapabilirler. Özellikle bu iş merkezlerinin ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde işe yarayacak bir formüldür. Neden? İşte cadde üzerinde sırayla dizili dükkan varken birisi orada eğer ki binası eskimişse veya değiştirmek istiyorsa onu yıkıp katlı otoparka çevirip girdiğimiz asansör sistemiyle hepsini çok rahat kullanabilecek."

Binalara ve iş yerlerine otopark zorunluluğu getirildi

"1 DAİREYE 1 OTOPARK ZORUNLULUĞU GELDİ"

Bakan ayrıca, "Asıl devrim niteliğinde olacak tedbirler yeni binalarla ilgili olacak. Eskiden hepimizin malum olduğu üzere 3 daireye 1 otopark gösterme zorunluluğu vardı. Şimdi herkes yeni plan yapıyorsa 1 daireye 1 otoparkı göstermek zorunda. Eskiden eğer otopark yok gibi bir anlayışla belediyeye müracaat ederse onu paraya çeviriyorduk. Paraya çevrildiği zaman güya otoprak hesabında toplanıyordu. Daha sonra otoprak hesabından otoprak yapımında kullanmak üzere bu para birikiyordu. Yalnız bunun işlemediğini de gördük. Çünkü belediye daraldığında parayı alıp başka yerlerde kullanabiliyor. O zaman bizim otopark hesabındaki para da bir işe yaramıyor. Bütün bu aksaklıkları zaman içinde gördüğümüz için otopark zorunluluğu geldi. Artık paraya çevirmek olmayacak. Biz ileride sorunların artmaması için bir takım önlemler aldık." diye konuştu.

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