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Binali Yıldırım: 15 Temmuz'un gerçek kahramanları gençler

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Türk Telekom Okulları 15 Temmuz temalı resim ve kompozisyon yarışması ödül töreninde konuştu.

08.06.2017 - 03:47
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Binali Yıldırım: 15 Temmuz'un gerçek kahramanları gençler

Türk Telekom Okullarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen yarışmaya katılarak, dereceye giren veya girmeyen bütün gençleri tebrik eden Yıldırım, "Aslında bu yarışmanın birincisi, ikincisi yok, milyonlarca birincisi var. 15 Temmuz demokrasi zaferinin kazanılmasında canlarını ortaya koyan gençlerimiz, bu destansı mücadelenin kahramanlarıdır. Hepinizi tebrik ediyorum, tek tek alınlarınızdan öpüyorum" dedi.

Binali Yıldırım: 15 Temmuz'un gerçek kahramanları gençler

15 Temmuz'un gerçek kahramanlarının gençler olacağını hiç kimsenin hesap edemediğini vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kimine göre gençler 'apolitik, ülke meselelerine karşı duyarsız, siyasetten anlamaz.' Öyle düşünenlere, bu gençler öyle bir ders verdiniz ki öyle bir utandırdınız ki sizlerin yüzüne bakamaz hale geldiler. Sevgili gençler, birinci göreviniz, sizin kardeşleriniz görevlerini 15 Temmuz'da yaptılar, Cumhuriyeti sonsuza denk savunmak, korumak üzere meydanlara indiler. 'Ey Türk Gençliği. Birinci vazifen Türk bağımsızlık ve Cumhuriyetini sonsuza dek korumak ve kollamaktır.' Kim diyor? Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işte o gün, o görevin yapıldığı gün 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz en son olarak, bir millet olarak gençlerimizle, yaşlılarımızla, kadınlarımızla, erkeklerimizle bu şerefli görevi başarıyla yerine getirdiğimiz gündür. O geceyi gündüze çeviren yüce Türk milletine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."

"GENÇLERİMİZ GELECEĞİN TEMİNATIDIR"

"Siz görevinizi yerine getirdiniz, sıra şimdi gençlerimizin kıymetini bilmek, onları geleceğe hazırlamak. Bu da bizim görevimiz. Gençliğin kıymetini bilmeyen, hayatının, vatanın geleceğini, kıymetini de bilmez. 'Sizin için ne yapsak az.' dedik ve ülkesi için canını ortaya koyan gençlerimizin ülke yönetimine de ortak olmalarını sağlayacak anayasa değişikliği yaptık. Artık anayasa değişikliğiyle gençlerimiz 18 yaşına gelince hem seçmek için hem de bir yere aday olup oradan seçilebilecek. Bu imkan son anayasa değişikliğiyle getirilen bir imkandır. Bu, gençlere güvenin bir göstergesidir. Gençlerimize güveniyoruz, çünkü gençlerimiz geleceğin teminatıdır."

"GENÇLER MESELEYE SAHİP ÇIKTI"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belki ben konuşurken bir kısmınız, 'şunları doğru, şunları yanlış söylüyor' diye paylaşım yapıyorsunuz. Bu, iletişimin gücü. Bu iletişim sayesinde o gece vatandaş, 'ülkede bir şeyler oluyor. Ben de kendimi sorumlu hissediyorum, gidip ülkenin geleceği için ben de meydanlarda olmalıyım, ben de bu Hükümet'e, Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a destek vermeliyim. Onların çağrılarına kulak vermeliyim' diye bütün millet harekete geçti. Eğer o gece millet meseleye sahip çıkmasaydı, gençler sizler meseleye sahip çıkmasaydınız, o işin üstesinden gelemeyebilirdik. İletişim bu kadar kuvvetli olmasa, vatandaşın anında bilgilenmesi sağlanmasa burada farklı sonuçlar da olabilirdi. Geçmiş yıllarda bunun tecrübesini bu ülke yaşadı. Değerli gençler sizlere güveniyoruz"

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