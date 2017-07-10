Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'yla inşaatı devam eden İstanbul 3. Havalimanı'nı havadan denetledi.

"100 BİN KİŞİYE İŞ-AŞ TEMİN ETMİŞ OLACAĞIZ"

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım havalimanıyla ilgili şunlarısöyledi; "Hummalı bir çalışma var. Adeta yeni bir şehir kuruluyor. Burası, ilk etabı bittiğinde 100 bin kişinin doğrudan çalıştığı bir şehir olacak. En büyük problemimiz ne? İş. Böylece iş-aş imkânını da temin etmiş olacağız vatandaşlarımıza.





"26,5 MİLYAR EURO ALACAĞIZ"

Proje sahası daha önce terk edilmiş maden ocakları ve balçıktan ibaretti. Yıllar önce İstanbul’un kömürü buradan dağıtılırdı. Tabii o kömür ocaklarından dolayı arazi çok örselenmişti. Yani her taraf çukur, sular birikmiş, kaybedilmiş bir bölgeydi. Biz ne yaptık? Bir çukur verdik, ‘Bu çukur üzerine dünyanın en büyük havalimanını yapın’ dedik. Şimdi havalimanı yapılıyor, üstüne de 25 yıl için 26.5 milyar Euro para alacağız. 25 yıl sonra dünyanın en büyük havalimanı da bonus. Böyle bir ticaret dünyanın hiçbir yerinde yok. Ne yapıyorsunuz? 10 milyar Euro’dan yüksek bir yatırım yapıyorsunuz. Cebinizden para harcamıyorsunuz. Bir de her yıl için 25 sene işletme süresince 1 milyar 50 milyon Euro kira alıyorsunuz. 25 senenin sonunda ise ceketlerini alıp gidiyorlar. Dünyanın en büyük havalimanı devlete kalıyor. İşte bütün işler böyle yapılıyor.”