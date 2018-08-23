Binali Yıldırım: Bu millete gözdağı sökmez

Erzincan Refahiye'de konuşan TBMM Başkanı Yıldırım, Kurban Bayramı'nı kutladı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'nin ülkemiz üzerindeki oyunlarını arttırdığını ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin boyun eğmeyeceğini söyledi.

"DEMOKRASİYİ KURTARDIK"

Bayramlarda hemşehrileriyle kucaklaştıklarını ve hasret giderdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Dünyanın neresine giderse gitsinler, ne işle uğraşırlarsa uğraşsınlar ama her zaman vücutları orada ama ruhları, akılları memleketindedir. Memleket, bayrak, millet sevdası budur, hükümet Türkiye'nin teminatıdır. 15 Temmuz'da alçaklara hakettiği dersi veren, siz değil misiniz? O gece her biriniz, birer kahraman oldunuz. Sizler o gün meydanlardaydınız, ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, demokrasimizi kurtardık."





"BU HÜKÜMETE TEHDİT SÖKMEZ"

Yıldırım, 15 Temmuz gecesi şehitler verdiklerini ancak bayrağı teslim etmediklerini belirterek, o gece gaziler de verdiklerini ama ülkeyi hainlere teslim etmediklerini dile getirdi.

"Kökleri dışarıda olan bu alçaklar o günkü yenilgiden belli ki ders almamışlar." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"İşte şimdi siz onun üzerine bu darbeden sonra bir daha bu ülkede darbeler olmasın diye anayasa değişikliğine 16 Nisan'da 'evet' dediniz. Arkasında da 24 Haziran'da da yeni sisteme 'evet' dediniz. Yeni sistemde başkanlık sisteminin Türkiye'de uygulamasını başlattınız. İçeride ve dışarıda şer odaklarıyla işbirliği yapan hain mihraklar, bu sefer yeni bir yöntemle harekete geçtiler, ülkemizin ekonomisini hedef aldılar. Döviz kurlarıyla, faizle, ekonomiyle Türkiye'ye hiza vermeye çalışıyorlar ama buradan söylüyorum, hükümetten söylüyorum, hükümetin merkezinden söylüyorum, yine başaramayacaksınız. Bu hükümete tehdit, bu millete gözdağı sökmez."