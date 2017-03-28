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Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu yine eli boş dönecek

Başbakan Yıldırım, Karaman Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor.

28.03.2017 - 14:17
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Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu yine eli boş dönecek

Binali Yıldırım Karaman'da yaptığı konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 seçimdir eli boş döndüğünü, referandumdan sonra yine eli boş döneceğini söyledi.

"YİNE ELİ BOŞ DÖNECEK"

Yıldırım, "Bunların sicili bozuk. Marmaray'ı yapıyoruz hayır, Avrasya Tüneli'ni yapıyoruz hayır, şehir hastanelerine hayır, oto yollara hayır, hızlı trenlere hayır. Bunlardan hayır gelir mi? İstedikleri kadar karşı çıksınlar. Kılıçdaroğlu 7 seçimdir eve eli boş dönüyor, bu seçim de aynı olacak." diye konuştu.

Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu yine eli boş dönecek

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

"15 Temmuz gecesi Karamanlı bir yiğit şehit oldu. FETÖ'cü teröristlerin alçak saldırısında 22 yaşındaki Muhammed Yalçın Ankara'da şehit oldu. Şehadet şerbetini içti. Rabbim bütün şehitlerimizi peygamberimize komşu eylesin. Karaman şehidinin emanetine sahip çıkacak. Türkiye'ye uzanan zalimlerin ellerini kıracak, Karaman 16 Nisan'da yeni bir destan yazacak.16 Nisan'da Karaman'da sandıklar evet oyları ile dolup taşacak.

MİLLET EVET DEYİNCE TELAŞLANDILAR

Büyük değişime sayılı günler kaldı. Şimdi hayır şarkısını söyleyenler baktı ki millet bunlara aldırış etmiyor, telaşlandılar. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Acaba bugün ne yalanı uydursam diye her gün saatlerce düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu'nda gün görmemiş yalanlar var. bu sabah diyor ki, sadece Cumhurbaşkanı, sadece Vali, Sadece Büyükelçi bayrak taşıyacak, başka da kimse de taşıyamayacak. Şu bayrakları kaldırın da görsün Kılıçdaroğlu. Bu bayrağa laf edemezsiniz. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.

SEN ÖNCE HAİN LAFININ HESABINI VER

Hem evet diyenlere vatan haini diyeceksin hem de hayır diyenlere şöyle böyle deniyor diye laf söyleyeceksin. Sen önce hain lafının hesabını versin. Darbecilerin anayasası ile gençler geleceğini inşa edebilir mi? Bu kutlu yola çıktığımızda bir söz verdik, dedik ki biz millet dışında kimseyi tanımayız. Tek patron millettir. Şimdi yeni anayasada işin sahibi millet olacak, patron siz olacaksınız.

CHP VE HDP NE VAAD EDİYOR?

Kılıçdaroğlu'nun tek başına çalışarak iş başına gelme gibi bir hedefi yok. Yeni anayasa ile devlet içindeki paralel yapılanmalar, çeteleşmeler tamamen bitecek. Yeni anayasa ile medya patronları ile hükümet kurma dönemleri sona erecek. Manşetlerin söylediği değil, milletin söylediği olacak. İkiz kardeşler CHP ve HDP hayır oyu için ne vaad ediyor?

İSTİYORLAR Kİ BU ANAYASA İLE DEVAM EDELİM

Yeni sistemle, engelli koşu yok, şeytan taşlama yok, belirsizlik ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı-Başbakan anlaşmazlığı bu sistem ile sona eriyor. İstiyorlar ki bütün bu olumsuzluklara rağmen bu 82 model anayasa ile yola devam edelim. Bu hali ile anayasa milli iradeyi engellemek için iyi bir araç. CHP'nin de HDP'nin de uykuları kaçıyor. Söylemlerine bakın hep aynı, boşuna ikiz kardeş demiyoruz."

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