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Binali Yıldırım Kırıkkale'de

Başbakan Binali Yıldırım Kırıkkale mitinginde vatandaşlara hitap etti.

04.04.2017 - 18:32
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16 Nisan'da yapılacak olan referanduma sayılı günler kala Başbakan Kırıkkale'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Binali Yıldırım Kırıkkale'de

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarında satır başları şöyle:

"Kırıkkale tekrar tarih yazacak tarih. Tarihi değişim için hazır mısınız? Vesayetçi darbe anayasasını değiştirmeye var mısınız? FETÖ, milletin üzerine bombalar yağdırdı. Allah'ın izniyle amaçlarına ulaşamadılar. Bütün Türkiye, Kırıkkale direndi.

"KIRIKKALE ANKARA BİRLEŞECEK"

Sıkı durun Kırıkkale. Ankara kırıkkale hızlı treni 2018'de bitiyor. Kırıkkale'ye hızlı tren gelince yarım saat olunca Ankara'da iş yeri olun Kırıkkale'de oturacak. Kırıkkale Ankara birleşecek. Sivas'ta komşu kapısı oluyor. 1 saat 20 dakika İstanbul 3.5 saat. Yolların buluştuğu şehir Kırıkkale olacak.

Binali Yıldırım Kırıkkale'de

"CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZ EVET DİYECEK"

Bazı Avrupa ülkeleri 'hayır' için çalışıyor, Türkiye'nin gelişmesini istemiyor. FETÖ, PKK ve HDP 'hayır' propagandası yapıyor. Hadi bunu anladık. CHP'ye ne oluyor? HDP'nin kuyruğuna takılmak CHP'ye yakışır mı? CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz geleceğimiz için 'evet' diyecek"

Binali Yıldırım Kırıkkale'de

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