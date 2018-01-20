Binali Yıldırım: TSK hava harekatına başlamıştır

Türk F-16 uçakları Diyarbakır'dan teçhizatlı olarak havalanıp Suriye'ye geçerken, ÖSO ise Afrin'e girdi.

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2017’nin en iyi 30 albüm kapağı

Müzik endüstrisinin pazarlama stratejisi olan “cover art” olarak bilinen albüm kapaklarının 2017’de çıkan albümlerden en iyi 30’unu sizin için seçtik.