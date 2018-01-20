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Binali Yıldırım: TSK hava harekatına başlamıştır
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonuyla ilgili konuştu.
Haber Merkezi | 20.01.2018 - 17:19..
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Binali Yıldırım:
TSK
, havadan harekata başlamıştır.
Detaylar gelecek...
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