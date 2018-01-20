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Binali Yıldırım: TSK hava harekatına başlamıştır

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonuyla ilgili konuştu.

Haber Merkezi | 20.01.2018 - 17:19..
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Binali Yıldırım: TSK hava harekatına başlamıştır

Binali Yıldırım: TSK, havadan harekata başlamıştır.

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