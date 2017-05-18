Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, 21 Mayıs'taki kongre öncesi bugün 3 saat görüştü.

21 MAYIS'TA KONGRE

AK Parti, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği için toplanmış, toplantı öncesi soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söylemişti.

YILDIRIM GENEL BAŞKAN VEKİLİ OLACAK İDDİASI

Habertürk'ün iddiasına göre, böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Binali Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak.

Kongrede tek aday olarak yer alacak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç yıl sonra genel başkan olarak partisine dönecek.