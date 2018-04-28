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Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül tespitleri tuttu

Abdullah Gül, yeterli toplumsal mutabakat sağlanmadığı gerekçesiyle aday olmadığını açıklayınca, Başbakan'ın kendisiyle ilgili 'mühendislik projesi' sözlerini de doğrulamış oldu.

Haber Merkezi | 28.04.2018 - 14:46..
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Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül tespitleri tuttu

Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül tespitleri tuttu

Başbakan Binali Yıldırım, muhalefetin çatı adayı olması beklenirken yeterli çoğunluk sağlanamadığı için aday olmadığını duyuran Abdullah Gül'le ilgili bir 'mühendislik projesi' tespitinde bulunmuştu.

ABDULLAH GÜL 'ÇOĞUNLUK OLUŞMADI, ADAY DEĞİLİM' DEDİ

Gül'ün bugünkü açıklamalarına bakıldığında, Binali Yıldırım'ın haklı çıktığı görüldü. Gerçekten de Gül, Saadet Partisi'nin teklifiyle adaylığının gündeme geldiğini, kendisinin de yeterli çoğunluk sağlanırsa aday olabileceğini açık açık söyledi. İyi Parti CHP'ye, CHP de Saadet Partisi'ne hayır demeseydi Abdullah Gül muhalefetin çatı adayı olacağını kendi sözleriyle duyurdu.

Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül tespitleri ViDEO

MUTABAKAT SAĞLANSAYDI ADAY OLACAKTI

Bu şekilde geniş katılımlı bir çoğunluk sağlanamayınca da adaylığının suya düştüğünü yine Abdullah Gül'ün sözlerinden öğreniyoruz.

BİNALİ YILDIRIM HAKLI ÇIKTI: MÜHENDİSLİK PROJESİ

Başbakan Binali Yıldırım ise, Gül'ün muhalefetin bir toplumsal mühendislik projesi olarak ortaya çıktığını ancak bu planın tutmadığını, suya düştüğünü ilk söyleyen kişiydi.

Gül'ün açıklamaları sonrası gördük ki Binali Yıldırım haklı çıktı.

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