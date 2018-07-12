Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yaşanan değişiklikler liderlerin araçlarında da görülüyor.
YILDIRIM'IN 0002 PLAKASI SÖKÜLMÜŞTÜ
Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakanlık makamının kullandığı 0002 plakalı makam aracıyla TBMM'ye gelen Binali Yıldırım, sivil plakalı araçla Meclis'ten ayrılmıştı.
YENİ PLAKA 0001
Bugün ise TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın kullandığı makam aracına Meclis Başkanı'nın kullandığı 0001 plakasının takıldığı anlar objektiflere yansıdı.
BAŞBAKAN 0002 KULLANIYORDU
Bilindiği üzere eski sistemde Başbakan 0002 plakasını kullanıyordu.
TBMM Başkanı 0001, Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanlığı Forsu olan plakanın takıldığı makam aracını kullanıyor.