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Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi

Başkan Erdoğan'ın yemin etmesinin ardından, Binali Yıldırım'ın makam aracından sökülen 0002 plakası yerine bugün TBMM Başkanı'nın kullandığı 0001 plakası takıldı.

Detay Haber | 12.07.2018 - 18:56..
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Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yaşanan değişiklikler liderlerin araçlarında da görülüyor.

YILDIRIM'IN 0002 PLAKASI SÖKÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz Pazartesi günü Başbakanlık makamının kullandığı 0002 plakalı makam aracıyla TBMM'ye gelen Binali Yıldırım, sivil plakalı araçla Meclis'ten ayrılmıştı.

Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi

YENİ PLAKA 0001

Bugün ise TBMM Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın kullandığı makam aracına Meclis Başkanı'nın kullandığı 0001 plakasının takıldığı anlar objektiflere yansıdı.

Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi

BAŞBAKAN 0002 KULLANIYORDU

Bilindiği üzere eski sistemde Başbakan 0002 plakasını kullanıyordu.

TBMM Başkanı 0001, Cumhurbaşkanı ise Cumhurbaşkanlığı Forsu olan plakanın takıldığı makam aracını kullanıyor.

Binali Yıldırım'ın makam aracının plakası değiştirildi

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