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Bindiği araçtaki 307 bin lirayı çalan kişi polis çıktı

Eskişehir'de, üzerinde polis üniformasıyla 2 akaryakıt çalışanının bulunduğu otomobile binip, bankaya götürecekleri 307 bin lirayı çalan soyguncunun gerçekten polis olduğu anlaşıldı.

DHA | 21.06.2018 - 16:30..
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Atatürk Bulvarı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik Kampüsü karşısındaki akaryakıt istasyonunda muhasebeci olarak çalışan Betül Töral, pazartesi günü öğle saatlerinde 307 bin lirayı bankaya götürmek üzere, aynı yerde çalışan Mehmet Cem Sabancı'nın kullandığı 26 KA 007 plakalı otomobile bindi.Bindiği araçtaki 307 bin lirayı çalan kişi polis çıktı

ARAÇTAKİLERİ KOLTUKLARA KELEPÇELEDİ

Araç hareket ettirilirken,  polis üniformalı bir kişi gelip, "Beni üniversitenin kapısının önüne bırakır mısınız?" dedi. Otomobile binen bu kişi, bir süre sonra tabancasını çekerek, aracın ESOGÜ Meşelik Kampüsü yakınlarındaki ormanlığın olduğu Çağlayan köyü yoluna sürülmesini söyledi.

Köy yoluna geldiklerinde Sabancı ile Töral'ın kollarını arkadan otomobilin koltuklarına kelepçeleyen kişi, araçtaki 307 bin lirayı alıp, arkadan gelen otomobile binerek kaçtı.

Koltuktan kollarını kurtarıp, otomobilden inen Mehmet Cem Sabancı ve Betül Töral, yoldan geçen belediye aracını durdurup, içindeki görevliden yardım istedi.

Bindiği araçtaki 307 bin lirayı çalan kişi polis çıktı

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri akaryakıt istasyonu ile çevredeki binalardaki güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Ekipler, şüphelilerin içinde olduğu otomobile hurdaya çıkmış bir otomobilin plakasının takıldığını ancak bu plakanın F harfinin siyah bantla E'ye dönüştürüldüğünü belirledi.

Bindiği araçtaki 307 bin lirayı çalan kişi polis çıktı

ŞÜPHELİ POLİS ÇIKTI

Yapılan çalışmaların sonucunda gasp olayını gerçekleştiren polis üniformalı kişinin Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi'nde görevli polis memuru Enver B. olduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'den Kütahya'ya giden polis ekipleri, Enver B. ile olaya karışan, paraların gasp edildiği akaryakıt istasyonunda daha önce çalıştığı bildirilen kayınbiraderi Yasin P. ile Kütahya'dan Eskişehir'e geldikleri otomobilin sahibi Muhittin Y.'yi yakaladı.

Bindiği araçtaki 307 bin lirayı çalan kişi polis çıktı

PARAYLA BORÇLARINI ÖDEMİŞ

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramada 6 tabanca, 60 mermi, 1 polis yeleği, 1 polis montu, 2 cop, 1 el feneri, 2 telsiz, 1 bıçak, deri eldiven, 2 gözlük ile 13 bin lira ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanı sürdüğü belirtilirken şüphelilerden polis memuru Enver B.'nin gasbettiği paraların bir kısmıyla borçlarını ödediği öğrenildi. Enver B.'nin borçları yüzünden bu olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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