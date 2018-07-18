taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.322
USD
4,8056
EURO
5,5986
ALTIN
189,76
PETR
72,8800

Bingöl'de 300 kilogram esrar ele geçirildi

Bingöl'de Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 300 kilogram kubar esrar ile 15 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

İHA | 18.07.2018 - 23:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bingöl’de Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 300 kilogram kubar esrar ile 15 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de 300 kilogram esrar ele geçirildi


UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada Genç ilçesi kırsalında bir tarlada esrar ve hint keneviri olduğu bilgisine ulaştı.

Tarlaya düzenlenen operasyonda 300 kilogram kubar esrar maddesi ile 15 bin kök kenevir bitkisinin ele geçirildi. Ekiplerin, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadelesine aralıksız devam ettiği bildirildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

Putin Fox News'ta kendisine uzatılan kağıdı almadı

115
Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

Kobra yılanının ısırdığı Aref o anları anlattı

161
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

153
25 gün askerlik süresi kaldırılsın

25 gün askerlik süresi kaldırılsın

1339
Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasından yeni görüntüler

44
Bedelli askerlik Meclis'te

Bedelli askerlik Meclis'te

245
Rahip Brunson'a tahliye yok

Rahip Brunson'a tahliye yok

173
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM