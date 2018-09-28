Bingöl’de teröre ağır darbe

Bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlarda 2017 yılı içerisinde Bingöl kırsalında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde bulunan 1’i yeşil, 1’i gri liste de yer alan ve 4’ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Valilik, 2018 yılında yapılan operasyonlarla bu sayının 86’ya ulaştığını kaydetti.

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristler arasında Yeşil kategoride, sözde Orta Saha yürütmesinde görevli ’Aşut Star’ kod adlı Şahabettin Çotak, Gri kategoride, sözde Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücünde Tim Komutanı ’Şoreş Çiya’ kod adlı Şabettin Naşa, PKK/KCK terör örgütünün sözde üst düzey yönetici durumunda olan Brüsk (Görese) Bölgesi Sorumlusu ’Aras Cudi’ kod adlı Seyithan Günay, sözde Orta Saha YJA Star sorumlusu ’Berçem Cilo ’kod adlı Nurşen Oktay, sözde Erzurum Eyaleti yürütmesinde görevli ’Ruhat Reber Andok’ kod adlı Hamdusena Atala ve sözde Amed Eyaleti KCK sorumlusu ’Alişer’ kod adlı Mehmet Korkmaz isimli teröristlerin bulunduğu tespit edilmiştir." denildi.

2018 YILINDA 6’SI SÖZDE ÜST DÜZEY 21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarına 2018 yılı içerisinde de devam ettiği belirtilen açıklamada, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesinde bulunan 1’i mavi, 5’i gri liste olmak üzere toplam 21 terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında, "Mavi kategoride, sözde Erzurum Eyaleti yürütmesinde görevli aynı zamanda YJA star sorumlusu ’Dicle Zafer’ kod adlı Raife Elmas, Gri kategoride, sözde Akdağ Gücü sorumlusu ’Kemal Hakkari’ kod adlı Tekin Zirek, sözde Amed Eyaleti 5’li yürütmede YJA Star sorumlusu ’Sema’ kod adlı Zühre Yariçi, sözde Farhan Gücü YJA Star sorumluları ’Delila Çiya’ kod adlı Ceylan Buğan, Poyraz kod adlı Mehmet Şirin Özen ve Farhan Gücü Kuryesi ’Şervan Çevlik’ kod adlı Fırat Dağdelen isimli sözde üst düzey yöneticiler etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

11 ŞEHİDİN KATİLLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

Yapılan operasyonlarda 7 polis, 2 asker, 1 güvenlik korucusu ve 1 sivili şehit eden teröristlerin de öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "2 Ağustos 2016 tarihinde havaalanı görevine giden çevik kuvvet zırhlı midibüsüne PKK terör örgütü tarafından yapılan eylemde 7 polisin şehit edilmesi ve 3 polisin yaralanması olayını gerçekleştiren ’Demhat Darahani’ kod adlı Bayram Zoroğlan isimli terörist, 2017 yılında yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. 8 Eylül 2017 tarihinde Adaklı ilçesi Aysaklı köyü Maltepe Vadisi kırsalında 1 astsubayın şehit edilmesi ve 1 uzman erbaşın yaralanması olayını gerçekleştiren ’Yona Dersim’ kod adlı Erol Ulucan, ’Mizgin Sidar’ kod adlı Çiçek Dinç, ’Sipan’ kod adlı Abdullah Korkmaz ve ’Rohat’ kod adlı Hamdüsena Atala isimli teröristler yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir.

8 Haziran 2018 tarihinde Yedisu ilçesi Kabayel Jandarma Karakoluna PKK terör örgütü tarafından yapılan eylemde 1 erin şehit edilmesi, 1 astsubay ve 2 erin yaralanması olayını gerçekleştiren ’Rabun Zinar’ kod adlı Servet Özalp, ve ’Şoreş Masiro’ kod adlı Fırat Kaya isimli teröristler yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir. 31 Ağustos 2017 tarihinde Bingöl merkez Alıncık köyünde 1 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 1 korucunun yaralanması, 27 Eylül 2017 tarihinde Bingöl merkez Alıncık köyünde 1 vatandaşın öldürülmesi ve 25 Mayıs 2018 tarihinde merkez ilçesi Yolçatı Jandarma Karakol Komutanlığına roketli saldırı olaylarını gerçekleştirilen ’Agit Zaza’ kod adlı Muharrem Bingöl isimli terörist yapılan operasyonlarda etkisiz hale getirilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

YARDIM VE YATAKLIKTAN 68 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bingöl’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının toplamda 86’ya ulaştığı vurgulanan açıklamada, aynı dönemde terör örgütlerine yardım yataklık yapan 290 şahsa işlem yapıldığı ve bunlardan 68’inin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamanın sonunda ise "Yapılan başarılı operasyonlarda son iki yıl içerisinde 2 adet Doçka Uçaksavar silahı, 2 adet Zağros Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet Dragunov Keskin Nişancı Tüfeği, 2 adet Bixi Makineli Tüfeği, 82 adet piyade tüfeği, 102 adet el bombası, 29 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 13 bin 624 adet piyade tüfeği fişeği, 51 adet EYP madde düzeneği, 7 bin 408 kilo patlayıcı madde, 28 adet telsiz ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Vatanımız ve milletimizin bölünmez bütünlüğü ile huzur ortamının tesisi için, terörle mücadele, kahraman güvenlik güçlerimizin gayreti ve bölge halkımızın desteği ile kararlılık ve artan bir ivmeyle sürdürülmektedir." denildi.



